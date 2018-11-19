Китай усилил свою навигационную систему Beidou двумя спутниками

КНР вывел на орбиту ещё два спутника, которые усилят китайскую навигационную систему BeiDou (BDS). Она конкурирует с глобальными системами позиционирования США (GPS), России (Глонасс) и ЕС (Galileo), сообщает Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники.

Спутники вышли на орбиту на ракете-носителе "Лонг-Март-3Б" из стартового комплекса "Сичан" в провинции Сычуан. Через три часа они заняли свои точки и усилили сеть из 17 других спутников BDS-3, которые уже находятся в космосе.

Китай планирует предоставить навигационные услуги странам-партнёрам вдоль "шёлкового пути" к концу этого года. BeiDou переводится как "Большая Медведица", она начала обслуживать Китай в 2000 году и Азиатско-Тихоокеанский регион в 2012 году.

10, 9,...1, Launch! A Long March-3B launch vehicle carrying Pair of #BeiDou-3 navigation satellites takes off from Xichuang Satellite Launch Center! (Video: Deng Xiaoci/GT) pic.twitter.com/O1MPIxrOrg — Global Times (@globaltimesnews) 18 ноября 2018 г.

К 2020 году количество спутников будет увеличено до 30 штук и система покроет всю поверхность Земли.

Аналогичную навигационную систему собирается создать Индия.