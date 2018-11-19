Главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева поймали пьяным за рулём

Главного тренера футбольного клуба "Енисей" Дмитрия Аленичева поймали пьяным за рулём в Красноярске в ночь на 19 ноября. По информации издания "Красноярск онлайн", 46-летний водитель передвигался на автомобиле Hyundai Sonata.
По информации СМИ, Аленичев был в баре, там он выпивал и повздорил с одним из посетителей, после чего сел в машину и уехал. Мужчина, с которым у него произошёл конфликт, сообщил полиции о пьяном водителе за рулём.
Сообщается, что тренер отказался от медосвидетельствования.
Ни Аленичев, ни ФК "Енисей" информацию пока никак не комментировали.
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