Главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева поймали пьяным за рулём

По информации СМИ, он был в баре, где выпивал и повздорил с одним из посетителей, после чего сел в машину и уехал.

Главного тренера футбольного клуба "Енисей" Дмитрия Аленичева поймали пьяным за рулём в Красноярске в ночь на 19 ноября. По информации издания "Красноярск онлайн", 46-летний водитель передвигался на автомобиле Hyundai Sonata.

По информации СМИ, Аленичев был в баре, там он выпивал и повздорил с одним из посетителей, после чего сел в машину и уехал. Мужчина, с которым у него произошёл конфликт, сообщил полиции о пьяном водителе за рулём.

Сообщается, что тренер отказался от медосвидетельствования.

Ни Аленичев, ни ФК "Енисей" информацию пока никак не комментировали.