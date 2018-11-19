Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать шубу или дублёнку

Благодаря советам экспертов можно даже узнать, где была пошита меховая одежда — в России или за рубежом.

Роспотребнадзор выпустил памятку, в которой перечислили основные правила по выбору изделий из натурального меха. Эксперты отметили, что проверить шубу или дублёнку можно прямо в магазине с помощью мобильного телефона.

Согласно памятке, все меховые изделия маркируются специальными контрольными (идентификационными) знаками — КИЗ. Их наличие является обязательным для одежды, пошитой из шкур норки, нутрии, песца, лисицы, кролика, зайца, енота, овчины и других мехов. Правила действуют не только в России, но и на территории всего Евразийского экономического союза (ЕАЭС) — то есть ещё в Белоруссии, Казахстане, Армении, Киргизии.

При этом КИЗ внешне отличаются в зависимости от того, где изготовлена шуба или дублёнка — в ЕАЭС или в дальнем зарубежье. На территорию России изделия из натурального меха должны ввозиться уже с идентификационными знаками.

Для пошитой за рубежом меховой одежды разработаны КИЗ красного цвета. Для отечественных шуб и дублёнок — зелёного. При этом в ходе маркировки каждое меховое изделие получает уникальный номер, который можно считать, например, с помощью смартфона, на котором установлено бесплатное приложение "Проверка товаров".

В Роспотребнадзоре отметили, что КИЗ не должны присутствовать на изделиях, где мех — лишь отделочный материал. Таким образом, перчатки и рукавицы с натуральным мехом, шапки, спортивная одежда, обувь с натуральным мехом, воротники, отвороты и манжеты не маркируются.