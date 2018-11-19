Песков назвал неудачным заявление Польши по "Северному потоку — 2"

По мнению представителя Кремля, нападки со стороны Варшавы — это проявление нечестной конкуренции.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал заявление Польши по "Северному потоку — 2" попыткой политизировать проект. По его мнению, подобные инсинуации направлены на то, чтобы "заставить европейцев покупать невыгодное им более дорогое американское топливо".

— Это неудачное заявление. "Северный поток — 2" — это коммерчески выгодный и экономически обоснованный проект... Подобные инсинуации — это, наверное, из разряда попыток политизировать проект, — подчеркнул Песков.

Представитель Кремля отметил, что газопровод экономически привлекателен не только для поставщика, но и для получателей природного газа в Европе, в первую очередь в Германии. Песков сравнил заявления Польши с прямыми угрозами в адрес "Северного потока — 2" со стороны США. По его убеждению, данные нападки — это "проявление нечестной конкуренции и попытка заставить европейцев покупать невыгодное им более дорогое американское топливо".

Песков отметил, что в случае с Польшей "даже нет попыток закамуфлировать такие проявления нечестной конкуренции", они абсолютно ничем не прикрыты.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил об угрозе войны между Россией и Украиной после запуска газопровода "Северный поток — 2".