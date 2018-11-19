Путин может посетить съезд "Единой России"

Президент РФ Владимир Путин может посетить XVIII съезд партии "Единая Россия", который должен пройти 7–8 декабря в Москве. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
— Нельзя исключать, что Владимир Путин примет участие, — сказал он.
Планируется, что на XVIII съезде "Единой России" члены партии обозначат приоритетные задачи на ближайший период, а также примут решения по внесению изменений в устав и состав центральных органов партии.
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