Американский хоккеист назвал женщин из России чернобыльскими уродами

Спортсмен также отметил, что российские мужчины любят носить дорогие вещи, имея маленькие квартиры.

Американский хоккеист Райан Уитни назвал российских женщин чернобыльскими уродами. Об этом он заявил в подкасте Spittin’ Chicklets, разговаривая о жизни в России.

— Они либо шикарные, либо полные замарашки, середины нет. Есть либо отвратительные, либо настоящие бомбы. Либо Курникова, либо чернобыльский урод с тремя глазами, — сказал Уитни.

Спортсмен также высказался о вкусах российских мужчин. По его словам, они любят носить вещи дорогих марок, таких как Louis Vuitton и Gucci, водят "мерседесы", и это при том, что живут в "квартирах размером с ванную".

— Носят Abercrombie & Fitch, там эту марку тяжело купить, и все её носят, а я думаю: "Вы что, придурки?" — сказал он.

Уитни играл за команду "Сочи" в 2014–2015 годах. В составе команды он провёл 42 матча в чемпионате КХЛ, в которых забил шесть шайб и сделал 13 результативных передач.