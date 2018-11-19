В Петербурге эвакуировали пациентов психоневрологического интерната

В Красносельском районе Санкт-Петербурга эвакуировали около 40 пациентов психоневрологического интерната. Причиной стало короткое замыкание в оборудовании.
— Произошло короткое замыкание без последующего горения в палате на первом этаже пятиэтажного здания психоневрологического интерната № 9, — сообщили РИА "Новости" в экстренных службах.
На место ЧП прибыло 75 спасателей и 20 единиц техники. После проверки здания пациентов пустили обратно в интернат.
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