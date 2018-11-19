Молодожёны из Петербурга погибли в Доминикане во время медового месяца

Сейчас родственники пытаются вернуть тела погибших в Россию. Как стало известно, пара не оформляла страховку.

Молодожёны из Санкт-Петербурга — 25-летняя Александра и 31-летний Дмитрий — погибли в Доминикане во время медового месяца. Об этом на своей странице в соцсети "ВКонтакте", сообщил брат мужчины Андрей Онышкевич.

По словам подруги погибших — Татьяны, которая сейчас находится в Доминикане, в день трагедии, 15 ноября, пара отправилась на машине в Пуэрто-Плата и попала в ДТП недалеко от города Санто-Доминго.

— Они обратно возвращались по горному серпантину, поэтому либо не справились с управлением, либо с тормозами что-то случилось, — приводит её слова портал 78.ru. — Ребята въехали в железный отбойник. Саша скончалась на месте, а Диму в скорой успели только довезти до больницы.

Девушка также рассказала, что местная полиция только позвала на опознание знакомых погибших, которым уже пришлось связываться с родственниками Александры и Дмитрия. Сейчас российский консул помогает подготовить необходимые документы, однако для транспортировки одного тела в Россию требуется около восьми тысяч долларов.

По словам Татьяны, если сегодня бумаги отправить не удастся, погибшие будут находиться в местном морге минимум до 25 ноября. В ближайшее время в Доминикану должен прилететь отец Александры.

Дмитрий и Александра познакомились, когда девушка пришла делать первое тату — мастером оказался её будущий муж. Свадьбу пара сыграли этим летом, а в октябре отправились на Гаити, взяв с собой питомца — овчарку Альфу. Путешествие они организовали сами и страховки не оформляли. В городе Сосуа молодожёны снимали квартиру.