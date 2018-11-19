Лопнул трос. Лифт с пассажирами рухнул с 95-го этажа небоскрёба в Чикаго

В кабине находились трое студентов, двое мексиканских туристов и беременная женщина.

Лифт с шестью пассажирами, среди которых беременная женщина, рухнул с 95-го этажа одного из самых высоких небоскрёбов Чикаго — 100-этажного здания Ханкок-центра. Об этом сообщила газета Daily Mail.

Во время движения лифта лопнул один из его тросов, в результате чего кабина на огромной скорости полетела вниз. Во время ЧП в нём находились трое студентов, двое мексиканских туристов и беременная женщина.

— В начале я думал, что мы умрём. Мы спускались вниз, а потом я почувствовал, что мы падаем, — вспоминает один из пассажиров лифта мексиканец Хайме Монтемайор.

Однако, пролетев 84 этажа, кабина вдруг остановилась. При этом находившиеся в ней люди услышали громкий звук удара и хлопок. Оказалось, что они на 11-м этаже. Но выбраться из кабины им не удалось. Экстренные службы даже хотели пробурить стену в месте, где застрял лифт, чтобы вытащить натерпевшихся людей. Их спасли лишь спустя несколько часов. В результате ЧП никто не пострадал.