У погибшего вице-спикера красноярского заксобрания нашли предсмертные записки

Читайте также

У погибшего вице-спикера красноярского заксобрания нашли предсмертные записки

96

Фото: Facebook.com/Алексей Клешко

Сейчас следователи опрашивают соседей и консьержку Алексея Клешко. Он погиб на 49-м году жизни.

В кабинете и квартире погибшего вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко обнаружили несколько предсмертных записок. Об этом сообщили в ГСУ СКР по региону.

— Опрашиваются соседи, консьержка… В кабинете погибшего и в его квартире обнаружено несколько предсмертных записок, — сообщили следователи.

Как уже сообщал Лайф, тело Клешко было обнаружено рядом с его домом в Красноярске. Он погиб в возрасте 48 лет.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×