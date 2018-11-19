У погибшего вице-спикера красноярского заксобрания нашли предсмертные записки

Сейчас следователи опрашивают соседей и консьержку Алексея Клешко. Он погиб на 49-м году жизни.

В кабинете и квартире погибшего вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко обнаружили несколько предсмертных записок. Об этом сообщили в ГСУ СКР по региону.

— Опрашиваются соседи, консьержка… В кабинете погибшего и в его квартире обнаружено несколько предсмертных записок, — сообщили следователи.

Как уже сообщал Лайф, тело Клешко было обнаружено рядом с его домом в Красноярске. Он погиб в возрасте 48 лет.