У погибшего вице-спикера красноярского заксобрания нашли предсмертные записки

В кабинете и квартире погибшего вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко обнаружили несколько предсмертных записок. Об этом сообщили в ГСУ СКР по региону.
— Опрашиваются соседи, консьержка… В кабинете погибшего и в его квартире обнаружено несколько предсмертных записок, — сообщили следователи.
Как уже сообщал Лайф, тело Клешко было обнаружено рядом с его домом в Красноярске. Он погиб в возрасте 48 лет.
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