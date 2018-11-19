Песков заявил о широких перспективах "Турецкого потока"

Турция не сможет "переварить" весь газ, поступающий в рамках этого проекта, а Европа нуждается в топливе.

У проекта газопровода "Турецкий поток" есть широкие перспективы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что строительство газопровода ведётся в сроки, которые "уникально сжаты". Прошло мало времени между принятием решения и завершением прокладки морского участка.

— Много стран сейчас претендуют на то, чтобы получить на своей территории ответвление. "Безусловно, хаб будет сформирован, газ пойдёт дальше, — сказал Песков.

Он добавил, что Турция просто не сможет "переварить" такое количество газа, поэтому с учётом потребности Европы в топливе "здесь перспективы самые широкие с созданием пяти ответвлений".

Напомним, сегодня президент РФ посетит Турцию для участия в завершении строительства морского участка "Турецкого потока". Лидеры двух стран примут участие в церемонии по видеоконференции.

Ранее сообщалось, что "Турецкий поток" запустят уже до конца 2019 года.