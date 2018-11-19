Песков заявил о широких перспективах "Турецкого потока"

У проекта газопровода "Турецкий поток" есть широкие перспективы. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что строительство газопровода ведётся в сроки, которые "уникально сжаты". Прошло мало времени между принятием решения и завершением прокладки морского участка.
— Много стран сейчас претендуют на то, чтобы получить на своей территории ответвление. "Безусловно, хаб будет сформирован, газ пойдёт дальше, — сказал Песков.
Он добавил, что Турция просто не сможет "переварить" такое количество газа, поэтому с учётом потребности Европы в топливе "здесь перспективы самые широкие с созданием пяти ответвлений".
Напомним, сегодня президент РФ посетит Турцию для участия в завершении строительства морского участка "Турецкого потока". Лидеры двух стран примут участие в церемонии по видеоконференции.
Ранее сообщалось, что "Турецкий поток" запустят уже до конца 2019 года.
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