В Оренбуржье пять человек отравились угарным газом

Среди пострадавших есть дети и беременная женщина, сейчас их здоровью ничего не угрожает.

В Оренбургской области в доме по улице Торговой села Беляевка пять человек отравились угарным газом. Об этом сообщает УМВД России по региону. Среди пострадавших беременная женщина и двое детей (шесть лет и один год).

Сейчас они доставлены в больницу, им оказана медицинская помощь. Их здоровью ничего не угрожает. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

В ХМАО ранее умер подросток, надышавшись пропаном в квартире друга.