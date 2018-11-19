В Оренбуржье пять человек отравились угарным газом

В Оренбургской области в доме по улице Торговой села Беляевка пять человек отравились угарным газом. Об этом сообщает УМВД России по региону. Среди пострадавших беременная женщина и двое детей (шесть лет и один год).
Сейчас они доставлены в больницу, им оказана медицинская помощь. Их здоровью ничего не угрожает. Полиция проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.
В ХМАО ранее умер подросток, надышавшись пропаном в квартире друга.
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