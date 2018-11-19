Дело о доведении до суицида возбуждено после гибели красноярского вице-спикера

Ранее в кабинете и квартире Алексея Клешко нашли несколько предсмертных записок.

По факту гибели вице-спикера Заксобрания Красноярского края Алексея Клешко возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства". Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональное управление СК.

— По результатам доследственной проверки принято решение о возбуждении уголовного дела по статье 110 УК РФ (Доведение до самоубийства), — уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что в рамках расследования уголовного дела можно провести гораздо больший объём следственных действий и экспертиз, чтобы установить все обстоятельства гибели 48-летнего парламентария.

Как уже сообщал Лайф, тело Алексея Клешко было обнаружено рядом с его домом в Красноярске. Вице-спикер Заксобрания Красноярского края умер в возрасте 48 лет. В кабинете и квартире погибшего обнаружили несколько предсмертных записок.