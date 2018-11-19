Орешкин сменил Кудрина на посту главы совета ЦСР

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Орешкин сменил Кудрина на посту главы совета ЦСР

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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин избран председателем совета Центра стратегических разработок. На этом посту он сменил Алексея Кудрина, который сегодня сложил с себя эти полномочия.

— Совет принял решение ввести в состав учредителей ЦСР Министерство экономического развития и ввести в совет министра Орешкина Максима Станиславовича. Он избран председателем совета, — заявил Кудрин.

Эту должность Кудрин занимал с апреля 2016 года и уже почти полгода совмещал её с постом главы Счётной палаты.

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