Орешкин сменил Кудрина на посту главы совета ЦСР

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин избран председателем совета Центра стратегических разработок. На этом посту он сменил Алексея Кудрина, который сегодня сложил с себя эти полномочия.

— Совет принял решение ввести в состав учредителей ЦСР Министерство экономического развития и ввести в совет министра Орешкина Максима Станиславовича. Он избран председателем совета, — заявил Кудрин.

Эту должность Кудрин занимал с апреля 2016 года и уже почти полгода совмещал её с постом главы Счётной палаты.