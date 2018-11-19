В Алтайском крае три человека погибли при пожаре

Причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём при курении или слишком накалённая печь.

В Тальменском районе Алтайского края три человека погибли при пожаре в одной из квартир жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

— При тушении пожара обнаружены тела троих человек: 46-летнего хозяина и его 46-летней сожительницы, а также 61-летней женщины, пришедшей в гости, — говорится в сообщении.

По данным следователей, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнём при курении или слишком накалённая печь.

Ранее Лайф рассказывал о том, что семья из четырёх человек погибла при пожаре в Ростовской области.