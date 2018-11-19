Читать с удовольствием. Составлен топ-10 самых популярных библиотек Москвы

Названы самые популярные библиотеки Москвы. Как сообщили на сайте столичного правительства, рейтинг был составлен на основе данных о посещаемости читален.
— Самой популярной стала Библиотека-читальня имени И. С. Тургенева в Бобровом переулке, — говорится в сообщении. — Её посетили более 180 тысяч читателей.
На втором месте — Библиотека № 19 имени Ф. М. Достоевского на Чистопрудном бульваре (156 тысяч человек), а на третьем — Библиотека имени Н. А. Некрасова на Бауманской улице (146 тысяч человек). Отмечается, что в 2017 году в московских читальнях побывало более 10 миллионов человек, а топ-10 библиотек с начала текущего года принял более 1,1 миллиона человек.
Выглядит рейтинг следующим образом:
- Библиотека-читальня имени И. С. Тургенева;
- Библиотека № 19 имени Ф. М. Достоевского;
- Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова;
- Библиотека № 8 имени А. П. Чехова;
- Библиотека № 183 имени Данте Алигьери;
- Библиотека № 193;
- Дом Н. В. Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека;
- Библиотека № 52;
- Библиотека № 214 имени Ю. А. Гагарина;
- Центральная библиотека № 190.
К слову, жители города ходят в библиотеки не только ради книг, но также интересуются открытыми встречами с писателями, лекциями и познавательными программами.
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