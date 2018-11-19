Читать с удовольствием. Составлен топ-10 самых популярных библиотек Москвы

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Читать с удовольствием. Составлен топ-10 самых популярных библиотек Москвы

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Библиотека-читальня им. И.С. Тургенева. Фото: ©РИА Новости/Максим Блинов

В этом году Библиотеку имени И. С. Тургенева — лидера рейтинга — посетило более 180 тысяч человек.

Названы самые популярные библиотеки Москвы. Как сообщили на сайте столичного правительства, рейтинг был составлен на основе данных о посещаемости читален.

— Самой популярной стала Библиотека-читальня имени И. С. Тургенева в Бобровом переулке, — говорится в сообщении. — Её посетили более 180 тысяч читателей.

На втором месте — Библиотека № 19 имени Ф. М. Достоевского на Чистопрудном бульваре (156 тысяч человек), а на третьем — Библиотека имени Н. А. Некрасова на Бауманской улице (146 тысяч человек). Отмечается, что в 2017 году в московских читальнях побывало более 10 миллионов человек, а топ-10 библиотек с начала текущего года принял более 1,1 миллиона человек.

Выглядит рейтинг следующим образом:

  1. Библиотека-читальня имени И. С. Тургенева;
  2. Библиотека № 19 имени Ф. М. Достоевского;
  3. Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова;
  4. Библиотека № 8 имени А. П. Чехова;
  5. Библиотека № 183 имени Данте Алигьери;
  6. Библиотека № 193;
  7. Дом Н. В. Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека;
  8. Библиотека № 52;
  9. Библиотека № 214 имени Ю. А. Гагарина;
  10. Центральная библиотека № 190.

К слову, жители города ходят в библиотеки не только ради книг, но также интересуются открытыми встречами с писателями, лекциями и познавательными программами.

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