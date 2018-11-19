Читать с удовольствием. Составлен топ-10 самых популярных библиотек Москвы

В этом году Библиотеку имени И. С. Тургенева — лидера рейтинга — посетило более 180 тысяч человек.

Названы самые популярные библиотеки Москвы. Как сообщили на сайте столичного правительства, рейтинг был составлен на основе данных о посещаемости читален.

— Самой популярной стала Библиотека-читальня имени И. С. Тургенева в Бобровом переулке, — говорится в сообщении. — Её посетили более 180 тысяч читателей.

На втором месте — Библиотека № 19 имени Ф. М. Достоевского на Чистопрудном бульваре (156 тысяч человек), а на третьем — Библиотека имени Н. А. Некрасова на Бауманской улице (146 тысяч человек). Отмечается, что в 2017 году в московских читальнях побывало более 10 миллионов человек, а топ-10 библиотек с начала текущего года принял более 1,1 миллиона человек.

Выглядит рейтинг следующим образом:

Библиотека-читальня имени И. С. Тургенева; Библиотека № 19 имени Ф. М. Достоевского; Центральная универсальная научная библиотека имени Н. А. Некрасова; Библиотека № 8 имени А. П. Чехова; Библиотека № 183 имени Данте Алигьери; Библиотека № 193; Дом Н. В. Гоголя — мемориальный музей и научная библиотека; Библиотека № 52; Библиотека № 214 имени Ю. А. Гагарина; Центральная библиотека № 190.

К слову, жители города ходят в библиотеки не только ради книг, но также интересуются открытыми встречами с писателями, лекциями и познавательными программами.