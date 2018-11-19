В метро Москвы запустили ещё пять поездов нового поколения

Планируется, что до конца следующего года появится ещё 13 инновационных составов.

Ещё пять поездов нового поколения "Москва" начали перевозить пассажиров в столичной подземке. Об инновациях в метро пишет официальный сайт мэра и правительства города.

Отмечается, что три новых состава запущены на Филёвской линии, а остальные два — на Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской. Таким образом, по московской подземке курсирует почти 90 инновационных поездов.

Планируется, что до конца 2019 года запустят ещё 13 поездов нового поколения: десять начнут курсировать на Калужско-Рижской и Таганско-Краснопресненской линиях, ещё три — на Филёвской.

В инновационных составах — сквозной проход через все вагоны, а также созданы максимально комфортные условия для людей с ограниченными возможностями. Кроме того, в поездах нового поколения есть USB-порты и сенсорные мониторы.