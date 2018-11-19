Россиян предупредили о вспышке дифтерии в Латинской Америке

В Венесуэле зарегистрировали в этом году 1,2 тысячи заболевших. 80 случаев закончились смертью.

Вспышка дифтерии, которую ликвидировали в 90-х годах прошлого века, произошла в ряде стран Латинской Америки. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

— Наиболее тяжёлое положение сложилось в Венесуэле, Йемене, Бангладеш (Кокс-Базаре), — говорится в сообщении.

Там резкий рост заболеваемости дифтерией начался год назад. 80% заболевших, которые обратились за помощью, — жители Венесуэлы. Также зафиксированы случаи гибели детей из-за отсутствия необходимых лекарств.

Дифтерия в Венесуэле считалась побеждённой с 1992 года, и в стране снизилось количество вакцинированных против этой болезни. В этом году здесь зарегистрировали 1,2 тысячи случаев заболевания, 80 из них закончились смертью. Также рост числа заболевших дифтерией зафиксирован в Колумбии и Гаити.

Ранее в Роспотребнадзоре предупредили о росте заболеваемости корью на Украине.