СМИ: "Роснефть" может возобновить продажу топлива на бирже

С 15 ноября компания прекратила торговлю бензином, дизтопливом и авиакеросином, сохранив лишь продажу мазута.

"Роснефть" сегодня, 19 ноября, "с высокой вероятностью" возобновит продажу топлива на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ). Об этом пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в российском правительстве и на рынке топлива.

Крупнейший производитель топлива в РФ прекратил продажи бензина, дизтоплива и авиакеросина на бирже с 15 ноября, сохранив лишь торговлю мазутом.

По словам собеседника издания, вице-премьер Дмитрий Козак и глава "Роснефти" Игорь Сечин договорились 16 ноября о том, что компания возобновит участие в торгах. Пресс-служба компании отметила, что решение об уходе "Роснефти" с петербургской биржи не принималось. У предприятия нет обязательства ежедневно продавать топливо.