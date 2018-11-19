В России Уильям Браудер стал фигурантом дела о создании преступного сообщества

По версии следствия, будучи крупным портфельным инвестором, он выстроил схемы по уходу от налогов.

Генпрокуратура сообщила о возбуждении уголовного дела в отношении основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера. Оно заведено по факту создания им преступного сообщества.

— 16 ноября в отношении Браудера вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по признакам создания преступного сообщества и руководства им, то есть по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ, — сообщил представитель Генпрокуратуры РФ Николай Атмоньев.

Уильям Браудер с 1995 по 2007 год был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. Затем выяснилось, что финансист уклонялся от уплаты налогов. Делал он это через фирмы, которые находились под управлением его фонда Hermitage Capital. В 2014 году Браудер был объявлен РФ в международный розыск.

Президент РФ Владимир Путин просил США оказать помощь в расследовании уголовного дела о финансовых махинациях Браудера.

Лайф ранее подробно рассказывал о деле Браудера.