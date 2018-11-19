В МЧС назвали число детей, погибших в пожарах за год

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В МЧС назвали число детей, погибших в пожарах за год

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Фото: © РИА Новости/Кирилл Брага

Глава ведомства потребовал усилить профилактику среди населения, особенно среди многодетных и неблагополучных семей.

В России в 2018 году в пожарах погибло свыше 300 детей. Об этом заявил министр по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Евгений Зиничев.

— В текущем году произошло более 110 тысяч пожаров, на которых погибло более 300 детей. За аналогичный период 2017 года погиб 281 ребёнок. Это недопустимо, ситуацию надо менять, — сказал министр.

Глава ведомства потребовал от подчинённых усилить профилактику среди населения, особенно среди многодетных и неблагополучных семей.

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