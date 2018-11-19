"Беда для города". Киевляне признали провальной работу мэра Кличко

95 процентов позвонивших в прямой эфир ответили, что недовольны работой градоначальника.

Жители Киева крайне недовольны работой мэра города Виталия Кличко. Это следует из опроса, который проведён в прямом эфире телеканала NewsOne. Участие в нём приняли около восьми тысяч человек.

У телезрителей спросили: "Кличко как глава столицы — успешный или провальный"? В студию позвонило 7850 человек, из них 95 процентов ответили, что недовольны работой бывшего боксёра на посту градоначальника.

— 95 процентов говорят, что этот человек на посту мэра Киева провальный. Его политика провальная. Его команда — это беда для города, — подытожил ведущий программы.

Ранее Кличко лично попросил президента Петра Порошенко решить вопрос с отоплением на Украине.