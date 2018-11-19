Женщины в Москве претендуют на меньшую зарплату, чем мужчины

На одинаковый доход рассчитывают мужчины и женщины-сметчики — по 80 тысяч рублей.

Ожидания по зарплате у женщин в Москве в среднем на шесть тысяч рублей меньше, чем у претендующих на аналогичную должность мужчин. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провёл портал SuperJob.

Эксперты проанализировали зарплатные ожидания представителей 17 профессий. Оказалось, что показатели разнятся в зависимости от специальности и могут составлять разницу от 2 до 12 тысяч рублей. Самый большой разрыв наблюдается у архитекторов (85 тысяч рублей у мужчин и 73 тысячи у женщин), бизнес-аналитиков (110 тысяч и 98 тысяч), инженеров-проектировщиков и менеджеров интернет-проектов (80 и 70 тысяч). Среднюю разницу в шесть тысяч рублей демонстрируют юристы. Чуть меньше разрыв у пиарщиков, тестировщиков программного обеспечения, а также у торговых представителей — пять тысяч.

Как рассказали в пресс-службе SuperJob, самая незначительная разница в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин — программистов 1С. Они ожидают за свой труд 120 и 118 тысяч рублей соответственно. На одинаковый доход рассчитывают сметчики — по 80 тысяч рублей.