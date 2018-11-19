Генпрокуратура РФ: Магнитского могли отравить диверсионным химическим веществом

В ведомстве поясняют, что химвещество спровоцировало острую печёночную недостаточность, отчего была инсценирована естественная смерть юриста.

В Генпрокуратуре РФ заявили, что Сергея Магнитского и других партнёров Уильяма Браудера могли отравить "диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия". Об этом на брифинге сообщил представитель надзорного ведомства Михаил Александров.

— Были получены данные, говорящие о том, что смерти (Магнитского, Гасанова и Курочкина. — Прим. ред.) явились насильственными. В частности, рассматривается версия об отравлении с использованием диверсионных химвеществ, содержащих соединение алюминия, — поясняет Александров.

Он добавил, что химвещество спровоцировало острую печёночную недостаточность, отчего была инсценирована естественная смерть.

Ранее Генпрокуратура заявила, что против основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера возбуждено уголовное дело о создании преступного сообщества.