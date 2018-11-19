Эксперты не ожидают дефицита топлива в столичном регионе из-за пожара на МНПЗ

Нехватки нефтепродуктов не предвидится из-за избытка топлива на рынке и сезонно низкого спроса.

Эксперты заявили об отсутствии рисков нарушения обеспечения топливом столичного региона из-за ремонта установки каталитического крекинга на Московском нефтеперерабатывающем заводе (МНПЗ). Возможные последствия пожара на предприятии по просьбе ТАСС оценил аналитик "Финам" Алексей Калачёв.

После ЧП начался ремонт установки каталитического крекинга, а сам завод продолжает работать в штатном режиме и поставлять топливо на рынок. По мнению Калачёва, остановка единственной установки не в состоянии повлиять на топливообеспечение Московского региона, так как он и так перенасыщен нефтепродуктами. Он отметил, что дефицит топлива может возникать только в тех регионах, где нет крупных компаний, поэтому в столице и области такого не произойдёт.

Гендиректор исследовательской группы "Петромаркет" Иван Хомутов согласился с Калачёвым. По его мнению, дефицита не стоит ждать из-за ряда факторов: избытка топлива на рынке вследствие завершения ремонтов всех крупных НПЗ России и сезонно низкого спроса.

Рисков дефицита топлива из-за пожара на нефтезаводе не увидело и Минэнерго РФ. По оценке министерства, даже в случае необходимости могут быть задействованы резервы или налажено перенаправление потоков с других предприятий.

Напомним, пожар на заводе в Капотне произошёл 17 ноября, пострадавших нет. Причиной возгорания могла стать деформация печи крекинговой установки, а именно — прогорание змеевика. Сейчас МНПЗ работает в штатном режиме.