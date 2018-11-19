"Задолбаем штрафами". Врио главы Башкирии поручил навести порядок на дорогах

В регионе собираются тщательно фиксировать нарушения водителей и чаще привлекать их к финансовой ответственности.

В 2019 году в Башкирии установят больше дорожных камер, заявил врио главы Республики Башкортостан Радий Хабиров.

— Пусть водители будут в гневе, но мы задолбаем штрафами, чтобы перестали летать, — сказал Хабиров.

По его словам, дорожные камеры будут установлены на каждом шагу. Он добавил, что все прекрасно знают опасные места, где категорически нельзя превышать скорость и ГИБДД осведомлено о таких участках.

Как ранее писал Лайф, в Башкирии запретили укладку горячего асфальта после 20 ноября.