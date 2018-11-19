От Largus до Prado. Россияне назвали любимые машины в разных категориях

Опубликованы результаты ежегодного исследования о том, какие машины предпочитают российские автомобилисты.

Обнародованы результаты ежегодного исследования "Рейтинги авто года" за 2018 год. Россияне голосовали за машины в четырёх сегментах: "Современные автомобили", "Семейные автомобили", "Надёжные автомобили" и "Рабочие лошадки". Итоги приводят "Известия".

В качестве "рабочей лошадки" россияне выбрали Lada Largus исходя из того, что эта машина надёжная, экономичная и доступная в обслуживании. Škoda Kodiaq признали лучшим "семейным автомобилем" за её вместимость и безопасность. Самым "современным авто" стал Subaru Forester, а самым "надёжным" из-за эксплуатационных характеристик Toyota Land Cruiser Prado.

Для проведения исследования обработали 30 тысяч голосов, респонденты выбирали три машины из 331 авто по степени привлекательности.

А ВЦИОМ ранее рассказал о предпочтениях россиян при выборе продуктов и бытовой техники.