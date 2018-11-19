В ГП РФ не исключили, что приговор по делу о смерти Магнитского будет отменён

Сегодня представитель надзорного ведомства сообщил, что юриста могли отравить химическим веществом с соединениями алюминия.

В Генпрокуратуре РФ не исключают, что приговор по уголовному делу по факту смерти юриста Сергея Магнитского может быть отменён. Об этом сообщил официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

— Я бы не стал этого исключать, — сказал Куренной.

Как уже сообщал Лайф, юрист Hermitage Capital Management Сергей Магнитский умер в 2009 году в СИЗО "Матросская Тишина". Сегодня в Генпрокуратуре заявили, что Магнитского могли отравить "диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия". При этом в надзорном ведомстве отмечают, что основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер был более других заинтересован в смерти юриста своего фонда.