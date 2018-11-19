В Москве планируют запустить пять линий МЦД

"Наземное метро" может связать в том числе Зеленоград и Раменское, Пушкин и Домодедово.

В столице рассматривается проект по запуску пяти Московских центральных диаметров (МЦД). Как сообщил заместитель мэра Максим Ликсутов, "наземным метро" смогут пользоваться 330 миллионов жителей города в год.

— Два первых диаметра — МЦД-1 "Одинцово — Лобня" и МЦД-2 "Нахабино — Подольск" — будут запущены уже в конце 2019 — начале 2020 года. Затем планируется ввести ещё три линии МЦД, — приводит ТАСС слова Ликсутова.

По его словам, это МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 — от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 — от Пушкина до Домодедова. Хотя в ходе проектирования эти маршруты могут ещё поменяться.

Новые линии дадут возможность жителям Подмосковья комфортнее и быстрее добираться до столицы. А москвичам это даст больше вариантов передвижения по городу. Планируется, что МЦД будет работать как метро — с 5:30 утра до 1:00 ночи.