Лодка и семья хомяков. Назван топ необычных вещей, забытых на вокзалах Москвы

Отмечается, что чаще всего пассажиры оставляют телефоны, документы и билеты на поезд.

В РЖД рассказали о самых необычных предметах, которые были оставлены забывчивыми пассажирами на московских вокзалах с начала 2018 года. Топ нелепых потеряшек приводит агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу дирекции железнодорожных вокзалов ОАО "РЖД".

— Самыми необычными предметами, забытыми пассажирами на вокзалах Москвы, были костыли, лодка-байдарка и коробка с семью хомячками. Но чаще всего граждане забывают сумки с самым разным содержимым, — сообщили в компании.

Отмечается, что среди самых теряемых вещей — телефоны, в том числе оставленные на зарядке, документы и билеты на поезд, а также ключи и зарядные устройства. Осенью чаще всего пассажиры оставляют на вокзалах зонты.

В РЖД напомнили, что бесхозные предметы на столичных вокзалах передаются в камеры хранения. Исключение составляют документы и животные. Первые отправляют в линейные подразделения полиции, а забытых питомцев — в соответствующие службы и организации. Чтобы вернуть забытую вещь, владельцу нужно обратиться в справочную службу транспортного комплекса или к сотрудникам в форменной одежде.