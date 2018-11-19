Прокуратура Ульяновской области нашла онлайн-игру про теракты в школе

Прокуратура Павловского района Ульяновской области обнаружила онлайн-игру, которая призывает совершить теракт в школе, убить максимальное количество учеников и педагогов. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Вход на страницу сайта оказался свободным и бесплатным, без предварительной регистрации и пароля. Прокуратура отметила, что такой ресурс угрожает жизни и здоровью детей, а также противоречит законам.
Надзорное ведомство направило в суд иск о признании онлайн-игры запрещённой к распространению на территории России.
Напомним, в октябре в Керчи студент колледжа устроил стрельбу в стенах учебного заведения. Он убил 20 человек, более 70 получили ранения. Сам керченский стрелок покончил с собой.
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