Могли отравить. СК возбудил дело об убийстве сообщников Браудера

Следствие полагает, что Сергея Магнитского и других соучастников преступлений Hermitage Capital, устранили с помощью диверсионных химических веществ, содержащих соединения алюминия.

В России расследуют уголовные дела об убийстве предполагаемых сообщников основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, заявил представитель Генпрокуратуры РФ Михаил Александров. Речь идет о Сергее Коробейникове, Валерие Курочкине и Октае Гасанове.

— Учитывая, что смерть Гасанова, Курочкина и Коробейникова наступила непосредственно после совершения преступления, которым руководил Браудер, с большой долей вероятности можно предположить, что они были убиты в целях устранения соучастников, которые могли дать в отношении Браудера изобличающие показания, — сообщил представитель Генпрокуратуры.

Он отдельно отметил, что первоначально смерть Гасанова и Курочкина, как и Сергея Магнитского, рассматривалась как естественная, наступившая вследствие имевшихся у них заболеваний, а гибель Коробейникова — как несчастный случай.

— Однако в дальнейшем были получены данные, указывающие на насильственный характер смерти этих лиц, — добавил Михаил Александров.

Речь может идти об отравлении с использованием диверсионных химических веществ, содержащих соединения алюминия, которые спровоцировали у сообщников Браудера развитие сердечно-печеночной недостаточности.

Уильям Браудер с 1995 по 2007 год был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России. Затем выяснилось, что финансист уклонялся от уплаты налогов. Делал он это через фирмы, которые находились под управлением его фонда Hermitage Capital. А ранее российская сторона возбудила против Браудера новое дело.