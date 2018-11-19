Адвокат Уильяма Браудера узнал о новом уголовном деле из СМИ

Ранее стало известно, что финансист стал фигурантом дела о создании преступного сообщества.

Адвокат основателя фонда Hermitage Capital узнал о новом уголовном деле против Уильяма Браудера из СМИ, и официально его ни о чём не уведомляли. При этом юрист Александр Антипов сообщил, что ему не разрешили присутствовать на брифинге Генпрокуратуры РФ, где было объявлено о возбуждении дела.

— Я официально попросил разрешения присутствовать на этом брифинге, но Генпрокуратура мне такого разрешения не дала, — приводит его слова РИА "Новости".

В связи с тем, что конкретной информацией адвокат не владеет, он не смог прокомментировать детали дела.

Напомним, Уильям Браудер с 1995 по 2007 год был крупнейшим иностранным портфельным инвестором в России, однако позже выяснилось, что он уклонялся от уплаты налогов. В 2014 году Россия объявила Браудера в международный розыск.

Ранее Лайф писал о том, что финансист стал фигурантом дела о создании преступного сообщества.