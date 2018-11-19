Преступник входил в картель, возглавляемый Хоакином Гусманом Лоэрой по прозвищу Коротышка (El Chapo).

Мексиканский наркобарон Эктор Бельтран Лейва скончался 18 ноября в тюрьме в результате инфаркта. Ему было 56 лет. Об этом сообщает полиция Мексики.

Mexican government confirms drug lord Hector Beltran-Leyva aka "El H" has died of a heart attack.



Along with his brothers, he was a leader of the Beltran-Leyva Organization, a powerful faction of the Sinaloa cartel that went to war with El Chapo.https://t.co/mTSs4cvlL0 — Keegan Hamilton (@keegan_hamilton) November 19, 2018

Одного из лидеров картеля Бельтран Лейва в 2014 году поймали правоохранители. В 2016 году Министерство иностранных дел Мексики приняло решение выдать его США, где его обвиняли в наркоторговле. В 2017 году решение было отменено из-за процессуальных нарушений.

Братья Альфредо, Эктор, Артуро, Марио и Карлос некогда входили в наркокартель "Синалоа", главой которого был Хоакин Гусман Лоэра по прозвищу Коротышка.

Как ранее рассказывал Лайф, в мексиканском картеле наркобарона Коротышки конфисковали 50 тонн метамфетамина.