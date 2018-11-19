Очаги туманов и слабые осадки. Москвичам пообещали неделю однотипной погоды

Сильных морозов не ожидается, лишь ночью температура может падать до –4 градусов в столице и до –6 в области.

Сегодня и всю эту неделю погода в Москве будет довольно однотипной — относительно тёплой, влажной, с туманами. Об этом рассказал Лайфу ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

— Сегодня, как и в течение всей рабочей недели, в атмосфере над столичным регионом будут господствовать влажные и относительно тёплые воздушные массы атлантического происхождения. Поэтому погода будет довольно однотипная — облачная, с неустойчивыми прояснениями, — отметил метеоролог.

По данным "Фобоса", в ночные и утренние часы возможны очаги туманов и гололедица. Также не исключены слабые осадки. В первой половине недели их будет меньше, а во второй — чуть больше, но особо заметными они не будут.

Температура воздуха на этой неделе будет чуть выше нормы. Ночью в Москве практически каждый день будет –2...–4 , в Подмосковье –1...–6. В дневные часы в столице будет около 0, по области –2...+2 градуса.

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