"Победителей не будет". Медведев заявил, что в мире идёт торговая война

В качестве примера глава кабмина привёл США, где введение пошлин на ряд товаров из Китая и ЕС обернулось ростом цен на некоторые американские продукты.

Торговая война в мире уже идёт и приносит определённые преимущества некоторым государствам, но в конечном итоге победителей не будет. Об этом заявил журналистам премьер-министр России Дмитрий Медведев по итогам визита во Вьетнам.

— Она (торговая война. — Прим. ред.) уже развернулась, она идёт, и мы являемся свидетелями того, что она уже приносит определённые плоды тем или иным странам, которые пытаются навязать свой курс, — пояснил глава российского правительства.

По словам Медведева, подобное противостояние позволяет данным государствам поддержать собственный рынок. Однако, как отметил политик, в результате развернувшейся торговой войны страдают международные экономические отношения и торговля. Глава кабмина подчеркнул, что "в конечном счёте, как и в любой войне подобного рода, победителей здесь не будет".

В качестве примера Медведев привёл США, где были введены заградительные пошлины в отношении целого ряда товаров из КНР и Европы. По его словам, Штаты действительно "где-то на рынке получили преимущество", но также наблюдаются и отрицательные последствия, среди которых рост цен на американские продукты.

Премьер пояснил, что именно поэтому Россия выступает за сохранение режима свободной открытой торговли. Позиции Москвы придерживаются Китай, европейские страны и целый ряд других государств.