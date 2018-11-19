В МИД Финляндии заявили послу РФ, что обеспокоены помехами GPS на учениях НАТО

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В МИД Финляндии заявили послу РФ, что обеспокоены помехами GPS на учениях НАТО

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Хельсинки. Фото: pixabay.com

В Хельсинки ждут от Москвы "ответственного поведения" и некой дополнительной информации.

МИД Финляндии вызвал российского посла в Хельсинки Павла Кузнецова. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что обеспокоены созданием помех GPS во время учений НАТО Trident Juncture.

— Вызванному в МИД послу РФ была выражена обеспокоенность помехами GPS и созданием таким образом среди прочего опасности для гражданской авиации, — заявили в Хельсинки.

В МИД Финляндии добавили, что ждут от России дополнительной информации и "ответственного поведения".

Как уже сообщал Лайф, учения НАТО Trident Juncture ("Единый трезубец") прошли с 25 октября по 7 ноября. Во время манёвров было зафиксировано нарушение работы системы глобального позиционирования GPS. Премьер Финляндии предположил, что эти помехи могут быть вызваны российским вмешательством.

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