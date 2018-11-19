Установлены компании, через которые Браудер отмывал сотни миллионов долларов

В ведомстве пояснили, что инвестор пользовался услугами кредитных организаций Кипра, Латвии, Швейцарии и других стран.

Следствие вычислило компании, через которые финансист и основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер обналичивал и отмывал преступные доходы. Об этом рассказал советник генпрокурора России Николай Атмоньев.

— Уже установлены компании и кредитные учреждения Кипра, Латвии, Швейцарии и других стран, через которые в интересах Браудера перечислялись и обналичивались крупные денежные суммы, исчисляемые десятками и сотнями миллионов долларов США, — пояснил Атмоньев.

По словам советника генпрокурора, данные транзакции будут квалифицироваться как отмывание преступных доходов. Атмоньев подчеркнул, что участвовавшие в них физические лица будут рассматриваться как члены транснационального преступного сообщества и будут привлечены к уголовной ответственности вне зависимости от их гражданства.

Ранее в Генпрокуратуре РФ заявили, что юрист Сергей Магнитский мог быть отравлен в интересах финансиста Уильяма Браудера. Эта версия подтверждается показаниями журналиста Олега Лурье, который содержался с Магнитским в "Матросской Тишине".