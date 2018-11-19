Путин поздравил работников космонавтики с двадцатилетием МКС

Российский лидер отметил, что станция объединила достижения инженерно-технической мысли и перспективные технологии наиболее развитых стран.

Президент России Владимир Путин поздравил участников и гостей международной научно-практической конференции "Космонавтика: открытое пространство международного сотрудничества и развития" с 20-летием создания МКС. Его слова опубликовала пресс-служба "Роскосмоса".

— Отмечу, что за прошедшие годы был приобретён уникальный опыт сотрудничества при строительстве станции, подготовке и деятельности международных экипажей, — сказал Путин.

Российский лидер отметил, что МКС объединила достижения инженерно-технической мысли и перспективные технологии наиболее развитых стран, таких как Россия, США, Канада, Япония, а также членов ЕКА.

Путин отметил, что станция стала по-настоящему глобальным проектом и доказала, что, несмотря на политические противоречия, экономические трудности и социальные перемены, страны могут эффективно трудиться и находить компромиссы.