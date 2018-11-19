Браудер предположил, за что его преследуют в России

По мнению финансиста, это связано с его участием в принятии в США "акта Магнитского".

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер считает, что в России его преследуют из-за того, что он принимал участие в принятии в США "акта Магнитского". Об этом он написал в своём микроблоге в "Tвиттере".

— Я действительно задел за живое "актом Магнитского", — заявил он.

Ранее Лайф писал о том, финансист стал фигурантом дела о создании преступного сообщества. В Генпрокуратуре РФ заявили, что Сергея Магнитского и других партнёров Уильяма Браудера могли отравить "диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия". Также в ГП РФ не исключили, что приговор по делу о смерти Магнитского будет отменён.