В Тюмени приготовили пирожные с портретами убитых членов царской семьи

Десерт состоял из торта в виде книги и угощений с портретами семьи последнего императора Российской империи.

В Тюмени ресторанный холдинг "Максим" на Большом десертном балу представил пирожные с лицами убитых. Фото с десертами опубликовал пользователь "Инстаграма" marypovetkina.

Полная композиция десерта состояла из торта в виде "книги" с заголовком "Императорский маршрут" и пирожных с лицами последнего императора Российской империи Николая II и его семьи.

"Императорский маршрут" представляет собой проект Тюменской области, приуроченный к 100-летию со дня расстрела семьи Романовых.

Ранее Лайф рассказывал о том, как в Томске жителей закидали пирожным "картошка" во время празднования Дня города.