В Тюмени приготовили пирожные с портретами убитых членов царской семьи

В Тюмени ресторанный холдинг "Максим" на Большом десертном балу представил пирожные с лицами убитых. Фото с десертами опубликовал пользователь "Инстаграма" marypovetkina.
Полная композиция десерта состояла из торта в виде "книги" с заголовком "Императорский маршрут" и пирожных с лицами последнего императора Российской империи Николая II и его семьи.
"Императорский маршрут" представляет собой проект Тюменской области, приуроченный к 100-летию со дня расстрела семьи Романовых.
Ранее Лайф рассказывал о том, как в Томске жителей закидали пирожным "картошка" во время празднования Дня города.
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