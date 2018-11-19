В Хабаровске родители передумали отказываться от единственной выжившей из тройни

В Хабаровске семейная пара передумала и теперь хочет получить обратно их девочку — единственную выжившую при преждевременных родах из тройни.
— Родители передумали отказываться от ребёнка. Их дело сейчас рассматривается в органах опеки, — приводит РИА "Новости" слова главного врача краевого перинатального центра Юрия Бердакова.
Напомним, в середине октября в перинатальный центр Хабаровска привезли женщину с тройней. Поскольку роды были преждевременными, двое детей погибли сразу. Оставшаяся в живых девочка весила всего 800 граммов и нуждалась в операции на сердце.
Отец девочки написал отказ от помощи врачей. Медики прооперировали девочку, доказав необходимость оперативного вмешательства через суд. После чего отец девочки написал отказ от ребёнка.
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