В Хабаровске родители передумали отказываться от единственной выжившей из тройни

Прежде они были против операции на сердце малышки, и врачам пришлось доказывать её необходимость через суд.

В Хабаровске семейная пара передумала и теперь хочет получить обратно их девочку — единственную выжившую при преждевременных родах из тройни.

— Родители передумали отказываться от ребёнка. Их дело сейчас рассматривается в органах опеки, — приводит РИА "Новости" слова главного врача краевого перинатального центра Юрия Бердакова.

Напомним, в середине октября в перинатальный центр Хабаровска привезли женщину с тройней. Поскольку роды были преждевременными, двое детей погибли сразу. Оставшаяся в живых девочка весила всего 800 граммов и нуждалась в операции на сердце.

Отец девочки написал отказ от помощи врачей. Медики прооперировали девочку, доказав необходимость оперативного вмешательства через суд. После чего отец девочки написал отказ от ребёнка.