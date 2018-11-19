Главу Nissan и Renault арестовали за сокрытие личных доходов

На ближайшем заседании совета директоров Nissan может быть поднят вопрос об отставке Карлоса Гона.

Президент компании Nissan и генеральный директор Renault Карлос Гон арестован в Японии по подозрению в занижении доходов. Об этом сообщила газета Yomiuri.

По данным японских СМИ, автоконцерн Nissan признал обвинения, которые выдвигаются Карлосу Гону. Сообщается, что информация об умышленном сокрытии размера выплат была раскрыта в ходе внутренней проверки. Также говорится о нецелевом расходовании денег компании. Полиции якобы сообщил об этом осведомитель.

Теперь на ближайшем заседании совета директоров Nissan может быть поднят вопрос об отставке Карлоса Гона.

Следствие против Гона ведёт специальное бюро расследований Токийской окружной прокуратуры.