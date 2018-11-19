В Петербурге сбили солиста "Поющих гитар" вместе с женой

Музыкант и его супруга получили тяжёлые травмы, они находятся в одной из городских больниц.

Солист известного ансамбля "Поющие гитары" Валерий Ступаченко и его жена попали в больницу после ДТП. Неизвестный сбил их на зебре и уехал. Об этом сообщил продюсер и правообладатель бренда "Поющие гитары" Сергей Дронов.

— На пешеходном переходе по проспекту Просвещения №14 машина сбила солиста "Поющих гитар" Валерия Ступаченко и его жену Веру, водитель скрылся с места преступления, — написал Дронов в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, музыкант с супругой были госпитализированы с тяжёлыми травмами. Они сейчас находятся под наблюдением врачей. Дронов призвал очевидцев преступления обратиться в полицию и помочь найти злоумышленника.