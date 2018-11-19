В Кремле болеют за россиянина на выборах главы Интерпола

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В Кремле болеют за россиянина на выборах главы Интерпола

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Нового главу международной полиции планируют выбрать в следующем году. А предыдущий руководитель Интерпола Мэн Хунвэй подал в отставку 7 ноября.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что новым главой Интерпола может стать россиянин.

— Конечно, мы болеем за российскую кандидатуру, и мы хотели бы, чтобы именно российская кандидатура победила на этих выборах, — прокомментировал представитель Кремля.

<p>Фото: © <a href="https://xn--b1aew.xn--p1ai/mvd/Rukovodstvo/item/792261/" target="_blank">пресс-служба МВД России</a></p>

О том, что россиянин Александр Прокопчук может стать следующим главой международной полиции, ранее сообщила Financial Times. Сейчас Прокопчук является вице-президентом Интерпола. Кроме того, с 2011 года он возглавляет российское бюро организации.

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