В Кремле болеют за россиянина на выборах главы Интерпола

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что новым главой Интерпола может стать россиянин.
— Конечно, мы болеем за российскую кандидатуру, и мы хотели бы, чтобы именно российская кандидатура победила на этих выборах, — прокомментировал представитель Кремля.
О том, что россиянин Александр Прокопчук может стать следующим главой международной полиции, ранее сообщила Financial Times. Сейчас Прокопчук является вице-президентом Интерпола. Кроме того, с 2011 года он возглавляет российское бюро организации.
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