В Кремле болеют за россиянина на выборах главы Интерпола

Нового главу международной полиции планируют выбрать в следующем году. А предыдущий руководитель Интерпола Мэн Хунвэй подал в отставку 7 ноября.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слухи о том, что новым главой Интерпола может стать россиянин.

— Конечно, мы болеем за российскую кандидатуру, и мы хотели бы, чтобы именно российская кандидатура победила на этих выборах, — прокомментировал представитель Кремля.

О том, что россиянин Александр Прокопчук может стать следующим главой международной полиции, ранее сообщила Financial Times. Сейчас Прокопчук является вице-президентом Интерпола. Кроме того, с 2011 года он возглавляет российское бюро организации.