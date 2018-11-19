Путин проведёт в Сочи серию военных совещаний

По словам представителя Кремля, Путин намерен "методом погружения" детально проработать вопросы в ходе ежедневных консультаций.

Президент России Владимир Путин по возвращении из Турции проведёт в Сочи серию традиционных военных совещаний с руководством Минобороны по вопросам военного строительства и развития ВС, а также российского оборонно-промышленного комплекса. Об этом рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

— Вечером, как ожидается, президент вернётся не в Москву, а в Сочи, — уточнил он. — И в Сочи начнётся очередная серия, осенняя, совещаний.

Как отметил Песков, подобная практика является для главы государства регулярной, так как Путин "методом погружения" детально прорабатывает вопросы в этой области в ходе ежедневных консультаций.