Не связано со Скрипалями. В Кремле прокомментировали новое дело против Браудера

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Не связано со Скрипалями. В Кремле прокомментировали новое дело против Браудера

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Фото: © РИА "Новости" / Андрей Любимов

Новое уголовное дело против основателя фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера связано с появлением новых данных, но никак не относится к обвинениям в адрес Москвы по делу Скрипалей. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Дело Браудера началось, насколько я знаю, гораздо раньше, чем эпизод со Скрипалями, — пояснил представитель Кремля.

Как уже сообщал Лайф, финансист стал фигурантом дела о создании преступного сообщества. В Генпрокуратуре РФ заявили, что Сергея Магнитского и других партнёров Уильяма Браудера могли отравить"диверсионными химическими веществами с соединениями алюминия".

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