Песков увидел опасность санкций для всех компаний, сотрудничающих с Россией

Соединённые Штаты "разбрасываются рестрикциями направо и налево", посетовали в Кремле.

Непредсказуемая политика Вашингтона привела к тому, что сегодня любая зарубежная компания, сотрудничающая с Россией, может подпасть под санкции США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, США "разбрасываются этими рестрикциями направо и налево".

— В современном мире у каждого юридического и физического лица, и у любого проекта есть опасность на следующее утро подпасть под эти рестрикции. От этого никто не застрахован, и процесс развивается по абсолютно непредсказуемой и неаргументированной траектории, — приводит его слова РИА "Новости".

Речь идёт в том числе о проекте газопровода "Турецкий поток", где сегодня завершится прокладка морского участка. Газопровод запустят уже до конца 2019 года.

Ранее Песков заявил о широких перспективах "Турецкого потока". Дело в том, что Турция не сможет "переварить" весь газ, поступающий в рамках этого проекта, а вот Европа нуждается в топливе.