Медведев объяснил, почему гаджеты не заменят "химию" личного общения

По его мнению, несмотря на быстрое развитие технологий, традиционная дипломатия никогда не умрёт.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что традиционная дипломатия и личное общение никогда не исчезнет даже при нынешнем быстром развитии технологий. Об этом глава правительства, как сообщает РИА "Новости", сказал по итогам своей поездки в Папуа — Новую Гвинею и Вьетнам.

— Иногда хочется, чтобы можно было взять в руки гаджет, который в ваших руках, и выйти на связь с кем-нибудь из партнёров, сказать: "Ну что, давайте так, и всё — до свидания!" Жизнь показывает, что так не получается, — ответил Медведев на вопрос журналиста, не умрёт ли в современном мире традиционная дипломатия.

Премьер объяснил, что даже при личной встрече не всегда получается договориться. Хотя именно во время неё возникает так называемая химия отношений.

— <…> Люди друг друга видят, люди друг друга чувствуют, могут что-то сказать, можно что-то обсудить в кулуарах, какие-то вещи сказать неформально, — отметил глава правительства, подчеркнув, что современные способы связи не дают такой возможности.

Премьер верит, что традиционная дипломатия не умрёт, "несмотря на 40-часовые перелёты". Напомним, Медведев посетил Вьетнам с официальным визитом.