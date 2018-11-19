Путин прибыл в Стамбул

Российский лидер примет участие в церемонии завершения строительства морского участка газопровода.

Президент России Владимир Путин второй раз за месяц прибыл в Стамбул, где вместе со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом примет участие в церемонии завершения строительства морского участка "Турецкого потока". Это станет возможным благодаря видеосвязи — главы государств будут наблюдать за происходящим из конгресс-центра "Люфти Кирдар".

Само действо будет происходить на турецком побережье Чёрного моря и на судне-трубоукладчике Pioneering Spirit.

Как ранее сообщалось, после этого Путин и Эрдоган проведут переговоры, в ходе которых намерены обсудить развитие двусторонних отношений, а также актуальную региональную и международную проблематику.